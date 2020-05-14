Генштаб пропонує призивати резервістів на службу без мобілізації

Генеральний штаб ЗСУ пропонує запровадити новий вид військової служби в Україні.

Пропонують внести законопроект у Раду, який дозволить здійснювати призов резервістів без оголошення мобілізації.

Наразі обговорюється новий вид військової служби за призовом серед резервістів терміном до шести місяців.

Це стосується осіб, які уклали контракт з бойовими військовими частинами про проходження служби у військовому резерві.

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Україна хоче взяти за основу досвід Ізраїля, де уже діє призов резервістів без оголошення мобілізації. У разі загострення резервісти у визначений термін прибувають у розташування військових частин.

Нагадаємо, Генеральний штаб Збройних сил України з лютого перейшов на J-структуру, яка є обов’язковою для штабів НАТО.

Джерело: Генштаб ЗСУ