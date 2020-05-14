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Факты / Украина

Украинские моряки объявили голодовку в тюрьме Ливии

Экипаж судна Ruta, которое еще 29 апреля 2017 года задержали в Ливии, 14 мая объявил голодовку.

Об этом на брифинге сообщили родственники моряков и представители благотворительной организации Фонд помощи морякам Ассоль.

Речь идет о 14 украинских моряках, которые уже три года находятся в ливийской тюрьме.

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Родственники рассказали, что в Ливии из-за коронавируса объявили амнистию, поэтому они обратились в МИД с просьбой помочь в возвращении граждан Украины.

Напомним, танкер Ruta под украинским флагом задержали в Ливии в апреле 2017 года. Среди 14 моряков — жители Одесской, Херсонской и Николаевской областей.

Недавно у берегов Африки пираты похитили украинского моряка с судна Rio Mitong, которое принадлежит одной из бельгийских компаний и шло под флагом Коморских островов.

Источник: Фонд допомоги морякам Ассоль

Фото: Dreamstime

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