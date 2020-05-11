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Факты / Украина

У берегов Мексики нашли мертвого украинского моряка

В Мексике нашли мертвым украинского моряка, члена экипажа грузового судна Panamax Alexander.

Об этом сообщил директор Департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев.

— 10 мая в Посольство Украины в Мексике поступило сообщение об исчезновении с борта грузового судна Panamax Alexander (флаг Кипра, ИМО 9233492) гражданина Украины — члена экипажа судна.

После обнаружения отсутствия моряка на борту судна, капитан инициировал розыск члена экипажа по месту возможного падения в море и сообщил о происшествии администрацию местного порта, — заявил дипломат.

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Погорельцев отметил, что в поисках участвовали служащие Военно-морского флота Мексики.

— Вечером 10 мая тело украинца нашли местные рыбаки, — рассказал Погорельцев.

По данному факту мексиканскими правоохранительными органами было возбуждено уголовное дело. Посольство Украины в Мексике занимается розыском родственников погибшего моряка.

Дело находится на контроле Департамента консульской службы МИД и Посольства Украины в Мексике.

Напомним, недавно у берегов Африки пираты похитили украинского моряка с судна Rio Mitong, которое принадлежит одной из бельгийских компаний и шло под флагом Коморских островов.

Источник: Укринформ

Фото: Dreamstime

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