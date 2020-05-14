Українські моряки оголосили голодування у в’язниці Лівії

Екіпаж судна Ruta, яке ще 29 квітня 2017 року затримали в Лівії, 14 травня оголосив голодування.

Про це на брифінгу повідомили родичі моряків і представники благодійної організації Фонд допомоги морякам Ассоль.

Йдеться про 14 українських моряків, які уже три роки перебувають у лівійській в’язниці.

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Родичі розповіли, що в Лівії через коронавірус оголосили амністію, тому вони звернулися до МЗС з прохання допомогти у поверненні громадян України.

Нагадаємо, танкер Ruta під українським прапором затримали в Лівії у квітні 2017 року. Серед 14 моряків – мешканці Одеської, Херсонської та Миколаївської областей.

Нещодавно біля берегів Африки пірати викрали українського моряка з судна Rio Mitong, яке належить одній із бельгійських компаній та йшло під прапором Коморських островів

Джерело: Фонд допомоги морякам Ассоль