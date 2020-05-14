Никаких игр за спиной Киева: Кулеба объяснил переговоры Козака и Меркель

Берлин попытался привлечь Москву к диалогу, чтобы сдвинуть прогресс в выполнении Минских договоренностей.

Так министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба объяснил визит в Берлин заместителя главы администрации президента России Дмитрия Козака 13 мая.

Киев знал о консультациях немецкой и российской стороны в ведомстве федерального канцлера, отметил Кулеба.

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— Украина знала об этом визите Козака заранее и будет знать о том, как он прошел. У нас с партнерами действует правило — мы ничего не решаем за спиной друг друга. Поэтому ни о каких играх за нашей спиной речь не идет, — сказал министр.

Напомним, глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что из-за отсутствия достаточного прогресса в выполнении решений, принятых в Париже, Москва не видит возможности для проведения нового саммита.