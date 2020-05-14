Жодних ігор за спиною Києва: Кулеба пояснив переговори Козака і Меркель

Берлін спробував залучити Москву до діалогу, щоб зрушити прогрес у виконанні Мінських домовленостей.

Так міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба пояснив візит до Берліна заступника голови адміністрації президента Росії Дмитра Козака 13 травня.

Київ знав про консультації німецької та російської сторін у відомстві федерального канцлера, зазначив Кулеба.

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– Україна знала про цей візит Козака заздалегідь і знатиме про те, як він пройшов. У нас із партнерами діє правило — ми нічого не вирішуємо за спиною одне одного. Тому про жодні ігри за нашою спиною тут не йдеться, – сказав міністр.

Нагадаємо, голова МЗС РФ Сергій Лавров заявляв, що через відсутність достатнього прогресу у виконанні рішень, ухвалених у Парижі, Москва не бачить можливості для проведення нового саміту в Берліні.

За словами Лаврова, після нормандського саміту в Парижі була реалізована лише одна домовленість, ухвалена на грудневій зустрічі: відбувся обмін утримуваними особами.