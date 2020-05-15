Президент снял санкции с бизнесмена Алексея Федорычева

Владелец морских грузовых терминалов ТИС-Зерно и ТИС-Минудобрения Алексей Федорычев исключен из списка лиц, к которым были применены специальные экономические и другие ограничительные санкции. Указ о введении в действие соответствующего решения СНБО подписал президент Владимир Зеленский, сообщает Офис президента.

Алексей Федорычев постоянно проживает в Монако. Работает в Украине с 1993 года. Сфера деятельности: агробизнес, инфраструктурные проекты, торговый флот.

ТИС-Зерно – один из терминалов группы компаний ТИС, самый крупный зерновой терминал в Украине и Причерноморье. Находится в акватории порта Южный (Одесская область), основан в 1999 году. Оперирует причалом длиной 279 м и глубиной 14 м. Общая мощность единовременного хранения зерновых — 460 тыс. тонн. Многолетний национальный лидер по перевалке зерновых грузов. В 2019 году обработал свыше 6 млн тонн зерновых.

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Группа терминалов ТИС – крупнейший стивидорный оператор в Украине, созданный 25 лет назад. В группу входят пять терминалов: ТИС-Уголь, ТИС-Руда, ТИС-Зерно, ТИС-Минеральные удобрения и ТИС-Контейнерный терминал. Грузооборот группы в 2019-ом году превысил 33 млн тонн.

Грузооборот группы терминалов ТИС за четыре месяца нынешнего года составил 11,75 млн тонн, что на 23,2% больше показателя прошлого года. По данным компании, это максимальный грузооборот порта с января по апрель за все время работы, несмотря на карантин.

К слову, Владимир Зеленский подписал закон о массовом тестирование на коронавирус. Согласно закону, в стране вводится обязательное тестирование пациентов с признаками коронавируса и контактных лиц на амбулаторном и стационарном уровнях.