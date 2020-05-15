Зеленский снял санкции с семи человек — среди них внучка Муссолини

Президент Украины Владимир Зеленский снял персональные санкции из лиц, участвовавших в псевдовыборах на оккупированных территориях. Среди них внучка итальянского диктатора Бенито Муссолини.

Об этом говорится в указе №184, которым президент продлил санкции против российских соцсетей и сайтов.

Зеленский постановил отменить санкции до семи человек из Приложения 1. В нем собраны данные о 848 человек, против которых ввели персональние санкции.

В своем указе указал номера семи человек, против которых персональные санкции больше не применяются.

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Санкции отменили для:

№77 Алессандра Муссолини — гражданка Италии и основательница партии Социальная инициатива. Наблюдатель на псевдовыборах в так называемых ЛНР и ДНР;

№180 Свешникова Валентина Федоровна — секретарша “участковой избирательной комиссии № 13” в Алчевске;

№271 Лобода Татьяна Ивановна — председатель “территориальной избирательной комиссии № 141”;

№276 Бороздина Галина Александровна — председатель “территориальной избирательной комиссии № 212”;

№290 Гурьева Елена Анатольевна — председатель “территориальной избирательной комиссии № 247”;

№381 Чеботарева Наталья Николаевна — председатель “участковой избирательной комиссии № 71” в Донецке;

№746 Федорыч Алексей Михайлович — гражданин РФ, родился в Красногорске.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО от 14 мая о персональных специальные экономические и другие санкции, согласно которым, в частности, будет продлен запрет на российские соцсети.