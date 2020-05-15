Зеленский снял санкции с семи человек — среди них внучка Муссолини

Президент Украины Владимир Зеленский снял персональные санкции из лиц, участвовавших в псевдовыборах на оккупированных территориях. Среди них внучка итальянского диктатора Бенито Муссолини.
Об этом говорится в указе №184, которым президент продлил санкции против российских соцсетей и сайтов.
Зеленский постановил отменить санкции до семи человек из Приложения 1. В нем собраны данные о 848 человек, против которых ввели персональние санкции.
В своем указе указал номера семи человек, против которых персональные санкции больше не применяются.
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Санкции отменили для:
- №77 Алессандра Муссолини — гражданка Италии и основательница партии Социальная инициатива. Наблюдатель на псевдовыборах в так называемых ЛНР и ДНР;
- №180 Свешникова Валентина Федоровна — секретарша “участковой избирательной комиссии № 13” в Алчевске;
- №271 Лобода Татьяна Ивановна — председатель “территориальной избирательной комиссии № 141”;
- №276 Бороздина Галина Александровна — председатель “территориальной избирательной комиссии № 212”;
- №290 Гурьева Елена Анатольевна — председатель “территориальной избирательной комиссии № 247”;
- №381 Чеботарева Наталья Николаевна — председатель “участковой избирательной комиссии № 71” в Донецке;
- №746 Федорыч Алексей Михайлович — гражданин РФ, родился в Красногорске.
Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО от 14 мая о персональных специальные экономические и другие санкции, согласно которым, в частности, будет продлен запрет на российские соцсети.