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Факты / Украина / Политика

Зеленский снял санкции с семи человек — среди них внучка Муссолини

Президент Украины Владимир Зеленский снял персональные санкции из лиц, участвовавших в псевдовыборах на оккупированных территориях. Среди них внучка итальянского диктатора Бенито Муссолини.

Об этом говорится в указе №184, которым президент продлил санкции против российских соцсетей и сайтов.

Зеленский постановил отменить санкции до семи человек из Приложения 1. В нем собраны данные о 848 человек, против которых ввели персональние санкции.

В своем указе указал номера семи человек, против которых персональные санкции больше не применяются.

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Санкции отменили для:

  • №77 Алессандра Муссолини — гражданка Италии и основательница партии Социальная инициатива. Наблюдатель на псевдовыборах в так называемых ЛНР и ДНР;
  • №180 Свешникова Валентина Федоровна — секретарша “участковой избирательной комиссии № 13” в Алчевске;
  • №271 Лобода Татьяна Ивановна — председатель “территориальной избирательной комиссии № 141”;
  • №276 Бороздина Галина Александровна — председатель “территориальной избирательной комиссии № 212”;
  • №290 Гурьева Елена Анатольевна — председатель “территориальной избирательной комиссии № 247”;
  • №381 Чеботарева Наталья Николаевна — председатель “участковой избирательной комиссии № 71” в Донецке;
  • №746 Федорыч Алексей Михайлович — гражданин РФ, родился в Красногорске.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО от 14 мая о персональных специальные экономические и другие санкции, согласно которым, в частности, будет продлен запрет на российские соцсети.

Источник: Офис президента

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