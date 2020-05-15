Президент зняв санкції з бізнесмена Олексія Федоричева

Власник морських вантажних терміналів ТІС-Зерно та ТІС-Міндобрива Олексій Федоричев виключений зі списку осіб, до яких були застосовані спеціальні економічні та інші обмежувальні санкції. Указ про введення в дію відповідного рішення РНБО підписав президент Володимир Зеленський, повідомляє Офіс президента.

Олексій Федоричев постійно проживає в Монако. Працює в Україні з 1993 року. Сфера діяльності: агробізнес, інфраструктурні проекти, торговий флот.

ТІС-Зерно – один з терміналів групи компаній ТІС, найбільший зерновий термінал в Україні та Причорномор’ї. Знаходиться в акваторії порту Південний (Одеська область), заснований у 1999 році. Оперує причалом довжиною 279 м і завглибшки 14 м. Загальна потужність одноразового зберігання зернових — 460 тис. тонн. Багаторічний національний лідер з перевалювання зернових вантажів. У 2019 році обробив понад 6 млн тонн зернових.

Читайте: Зеленський зняв санкції з семи осіб – серед них онука Мусоліні

Група терміналів ТІС – найбільший стивідорний оператор в Україні, створений 25 років тому. У групу входять п’ять терміналів: ТІС-Вугілля, ТІС-Руда, ТІС-Зерно, ТІС-Мінеральні добрива та ТІС-Контейнерний термінал. Вантажообіг групи в 2019-му році перевищив 33 млн тонн.

Вантажообіг групи терміналів ТІС за чотири місяці поточного року склав 11,75 млн тонн, що на 23,2% більше показника минулого року. За даними компанії, це максимальний вантажообіг порту з січня по квітень за весь час роботи, незважаючи на карантин.

До слова, Володимир Зеленський підписав закон про масове тестування на коронавірус. Відповідно до закону, в країні запроваджується обов’язкове тестування пацієнтів з ознаками коронавірусу та контактних осіб на амбулаторному та стаціонарному рівнях.