Зеленский продлил запрет на Вконтакте и Одноклассники

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО от 14 мая о персональных специальных экономических и других санкциях, которым, среди прочего, продливается запрет на российские соцсети.

Об этом говорится в указе главы государства №184/2020

СНБО 14 мая решил поддержать предложения по применению, отмене и внесению изменений в санкции, внесенные Кабинетом министров Украины и Службой безопасности Украины; применить персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции) к физическим и юридическим лицам согласно двум приложениям, которые пока не опубликованы.

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Указанным решением среди прочего предусматривается применение санкций в отношении российских соцсетей и интернет-сервисов Mail.ru, ВКонтакте, Одноклассники и других.

Указ Зеленского вступает в силу со дня его опубликования.

Напомним, санкции против российских интернет-ресурсов ввел пятый президент Украины Петр Порошенко 16 мая 2017 года.