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Факти / Україна / Політика

Зеленський зняв санкції з семи осіб – серед них онука Мусоліні

Президент України Володимир  Зеленський зняв персональні санкції з осіб, які брали участь у псевдовиборах на окупованих територіях. Серед них онука італійського диктатора Беніто Мусоліні.

Про це йдеться в указі №184, яким президент продовжив санкції проти російських соцмереж та сайтів.

Зеленський ухвалив скасувати санкції до семи осіб із Додатку 1. У ньому зібрані дані про 848 осіб, проти яких запровадили персональні санкції.

У своєму указі вказав номера семи осіб, проти яких персональні санкції більше не застосовуються.

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Санкції скасували до:

  • №77 Алессандра Муссоліні – громадянка Італії і засновниця партії Соціальна ініціатива. Спостерігач на псевдовиборах в так званих ЛНР и ДНР;
  • №180 Свєшнікова Валентина Федорівна –  секретарка “дільничної виборчої комісії № 13” в Алчевську;
  • №271 Лобода Тетяна Іванівна – голова “територіальної виборчої комісії № 141”
  • №276. Бороздіна Галина Олександрівна – голова “територіальної виборчої комісії № 212”
  • №290 Гур’єва Олена Анатоліївна – голова “територіальної виборчої комісії № 247”
  • №381 Чеботарьова Наталя Миколаївна – голова “дільничної виборчої комісії № 71” у Донецьку
  • №746 Федоричев Олексій Михайлович – громадянин РФ, який народився у Красногорську.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО від 14 травня про персональні спеціальні економічні та інші санкції, згідно з якими, зокрема, буде продовжено заборону на російські соцмережі.

Джерело: Офіс президента

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