Быстро мы этого не сделаем: Разумков о возвращении Крыма

Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что возвращение аннексированного РФ Крыма – процесс долгий и сложный.

— Мы не должны снимать этот вопрос с повестки дня и всячески его прорабатывать на разных уровнях. Также мы не должны терять коммуникацию с оккупированными территориями и Донбасса, и Крыма. Потому что последние годы этот процесс отошел на второй план, – отметил спикер парламента.

Он добавил, что главные методы возвращения территорий под контроль Украины – это международное давление и экономические методы.

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Также он подчеркнул, что Украина в это время должна преуспевать в экономическом развитии.

— Быстро мы этого не сделаем (возвращение оккупированных территорий. – Ред.), но и оставлять или отдавать свои территории – это тоже невозможно, – подытожил Разумков.

Ранее Факты ICTV писали, что Украина разрабатывает концепцию возвращения оккупированного Россией Крыма.