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Факты / Украина / Политика

Кулеба назвал три тактические задачи в вопросе деоккупации Крыма

Украина разрабатывает концепцию возвращения оккупированного Россией Крыма, сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

— У меня есть диалог с нашим представителем президента в Автономной республике Крым Антоном Кореневичем на эту тему, и мы как раз разрабатываем стратегию по оккупированному Крыму.

Он также отметил, что Украина должна решать несколько тактических задач и одну стратегическую.

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— Первое — как мы удерживаем оккупированный Крым на стратегической повестке дня, чтобы этот вопрос не забывался. Второе — как обеспечиваем эффективность санкционного режима в отношении Крыма. Третье — какие дополнительные международные инструменты можем задействовать для того, чтобы оказывать давление на Россию, — сообщил глава МИД.

Стратегической задачей Дмитрий Кулеба назвал то, как именно Крым вернут Украине. Он отметил, что это не дипломатическая фантазия, а вполне прагматичный расчет.

Напомним, ранее партия Голос представила план деоккупации Крыма и Донбасса.

Источник: Новое время

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