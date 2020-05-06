Увидел угрозу от НАТО: Познер объяснил логику Путина при аннексии Крыма

Россия наплевала на международные обязательства, когда аннексировала Крым, потому что столкнулась с “экзистенциальной опасностью” после революции в Киеве в 2014 году.

Об этом российский журналист Владимир Познер сказал в интервью в программе В гостях у Гордона на YouTube.

По его словам, президент РФ Владимир Путин понял, что Украина потенциально может войти в состав Североатлантического альянса и на российской границе появились бы войска НАТО.

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— Крым, где базируется в Севастополе российский военно-морской Черноморский флот, стал бы базой совсем не Черноморского флота, а скажем, американского 6-го флота. С точки зрения этих людей, это являлось экзистенциальной угрозой. И вот, они поступили так, как поступили, — отмечает Познер, подчеркивая, что ему понятна логика действий российских властей.

Напомним, двум участникам незаконного вооруженного формирования Рубеж, участвовавшим в захвате штаба ВМС Украины в Севастополе, объявлено подозрение.