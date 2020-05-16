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Факти / Україна

Швидко ми цього не зробимо: Разумков про повернення Криму

Глава Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що повернення анексованого РФ Криму – процес довгий і складний.

– Ми не повинні знімати це питання з порядку денного і всіляко його опрацьовувати на різних рівнях. Також ми не повинні втрачати комунікацію з окупованими територіями і Донбасу, і Криму. Тому що останні роки цей процес відійшов на другий план, – зазначив спікер парламенту.

Він додав, що головні методи повернення територій під контроль України – це міжнародний тиск та економічні санкції.

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Також він підкреслив, що Україна в цей час повинна економічно розвиватися.

– Швидко ми цього не зробимо (повернення окупованих територій. – Ред.), але і залишати чи віддавати свої території – це теж неможливо, – підсумував Разумков.

Раніше Факти ICTV писали, що Україна розробляє концепцію повернення окупованого Росією Криму.

Джерело: Радіо Свобода

Фото: УНІАН

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