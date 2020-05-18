Система Prozorro попадет под реформу, одновременно ограничений участия иностранцев в госзакупках не будет.

Об этом заявил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко.

В соревновании между локальным и иностранным поставщиком предпочтение должена получать компания с локализацией.

— Речь идет не о безусловном преимуществе: мы еще дискутируем подходы, чтобы сохранить баланс — все-таки мы имеем соглашение об ассоциации с ЕС, надо это учитывать. Но сейчас этот баланс искажен, причем не в нашу пользу, — отметил он.

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По словам министра, дополнительный критерий локализации будет вводиться, не меняя системы Prozorro.

— Система должна учитывать национальные критерии. Например, уплата налогов. Почему компания, которая платит налоги в Украине не должна иметь никакого приоритета перед конкурентом, который вообще ничего не платит в нашей госбюджет, при этом получая от своего правительства кредит под ноль процентов на экспорт? Это ненормально, — подчеркнул он.

Напомним, в парламенте зарегистрировали законопроект №2195 об электронных земельные аукционы и №2194 о внесении изменений в Земельный кодекс для дерегуляции в сфере земельных отношений.