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Факты / Украина / Бизнес и финансы

Укрпочта выставила на продажу базы отдыха в Конча-Заспе и на Азовском море

Укрпочта выставила 30 объектов на продажу в системе ProZorro. Продажи.

Общая стартовая цена всех лотов составляет 82,6 млн грн.

На втором этапе государственная компания выставит на продажу еще 62 объекта, стоимость которых оценена в 189 млн грн.

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Среди первых лотов:

  • две турбазы в Конча-Заспе;
  • турбазы на побережье Азовского моря — в с. Ялта Донецкой области и в Бердянске;
  • база отдыха в пригороде Днепра;
  • базы в Черниговской области;
  • производственные помещения во Львове возле железнодорожного вокзала;
  • помещения в городе Боярка.

Всего Укрпочта имеет в собственности около 5 тыс. объектов.

— Только половина из тех, что принадлежат предприятию, используется по назначению и приносит прибыль. Остальные — базы отдыха, кузницы, бани, магазины, ангары, склады и прочее. На их содержание компания тратит около 10 млн грн: на налоги, охрану и т.д., — заявили в компании.

Как сообщали Факты ICTV, Укрпочта в партнерстве с компанией Smart Forwarding запускает сервис выкупа и доставки товаров из интернет-магазинов Англии.

Источник: Кабмин

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