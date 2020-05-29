Декларація колишнього голови партії Голос, нардепа і лідера гурту Океан Ельзи Святослава Вакарчука показала, що він отримав близько 3,7 млн грн доходу за 2019 рік.

Також Вакарчук відзвітував про 6,7 млн видатків.

Нерухоме майно

Нардеп володіє двома квартирами у Києві площами 69 і 476 кв. м. На його цивільну дружину зареєстровано квартиру площею 186 кв.м. Також Вакарчук задекларував її садовий будинок (121 кв.м.) в Київській області і земельну ділянку (598 кв.м) там же.

Подружжя володіє машиномісцем і платним паркомісцем. Також вони орендують два нежитлових приміщення у Києві (18 і 120 кв.м).

Рухоме майно

Вакарчук володіє роялем марки Bechstein (модель А 160), придбаний у 2013 році, а його дружина ювелірним комплектом Tiffany. Скільки коштував рояль та прикраси, у декларації не вказано.

Автопарк

В автопарку подружжя 4 автомобілі: BMW 528I 2012 року (590 тис. грн.), Land Rover 2015 року (3 млн 169 тис. грн.), BMW G32 640i xDrive 2018 року (2 млн 71 тис. грн) і Renault Laguna 2.0, не знята з реєстрації після відчуження за довіреністю.

Акції

Вакарчук має 1 млн 150 тис. акцій ПАТ Стаханівський завод феросплавів та 1 тис. акцій ПАТ Маріупольский завод важкого машинобудування.

У його власності компанії Суперсиметрія, Африка, Амбер Продакшн (Швейцарія), Агат Штіфтунг (Ліхтенштейн) і Благодійний фонд Святослава Вакарчука Люди майбутнього. У дружини – ТОВ Лулу, ТОВ Етер, ТОВ Студія Володимир Тарасюк, ТОВ Дім 911.

Також Вакарчук задекларував більше десятка торгових марок і 8 інтернет-доменів.

Доходи

За 2019 рік нардеп отримав 670 тис. процентів у банку Аваль, 300 тис. гонорарів, 2,5 млн дивідендів з ТОВ Суперсиметрія, 6 тис. роялті, 170 тис. заробітної плати і 45 тис. від відчуження цінних паперів та корпоративних прав. Разом близько 3 мільйонів 700 тис. грн.

Його дружина отримала 250 тис. від підприємницької діяльності, 98 тис. зарплати і 475 тис. у вигляді приросту коштів на рахунку у зв’язку управлінням грошовими активами.

Вакарчук задекларував такі грошові активи: 3 млн 35 тис. грн на рахунку в банку Аваль, $12 тис. в Bank of America, 1,8 млн грн готівкою, $230 тис. готівкою, €137 тис. готівкою. Також він показав в декларації $1,16 млн як портфель активів, які є власністю Агат Штіфтунг, що контролюється Вакарчуком.

Його дружина має 2 тис. грн, $36 і €122 у Приватбанку, $309 тис. і 3 тис. швейцарських франків у швейцарському банку Union Bancaire Privee, $44 тис. готівкою і 352 тис. грн готівкою.

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Видатки

У розділі видатків та правочину суб’єкта декларування Вакарчук задекларував кілька видатків за договором про надання послуг на загальну суму близько 6 млн 722 тис. грн. Серед них є внесок на підтримку партії Голос у травні 2019 року у розмірі 1 млн 669 тис. грн і 1 млн 667 тис. – платіж за придбання автомобіля.

Нагадаємо, Факти ICTV публікували декларацію Василя Володіна, якого Кабмін погодився призначити на посаду голови Київської обласної адміністрації.