Квартира у Києві та 700 тис. грн зарплати: що відомо про Василя Володіна

Кабмин согласился назначить на должность председателя Киевской областной администрации Васидя Володина.
Соответствующее постановление принято на заседании Кабмина 27 мая.
Факты ICTV собрали информацию о Василии Володина.
Володин родился 15 апреля 1979 года в селе Корсунка Черкасской области. Учился в Львовском национальном университете им. Ивана Франко по специальности Международные отношения. Имеет звание Заслуженный юрист Украины.
Начинал работать в 2003 году в компании Укрфермерпостач в Киеве. Был заместителем директора в ООО Торговый дом Дивико и ООО Группа компаний Украгро.
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В марте 2004 года ушел на государственную службу — на должность в Департамент финансового законодательства Министерства юстиции Украины.
С 2006 по 2010 год работал в Государственном агентстве Украины по инвестициям и инновациям. Год был заместителем генерального директора Государственного предприятия Государственная инвестиционная компания.
В 2011 году — заместитель председателя наблюдательного совета Украинского банка реконструкции и развития.
С 2012 по 2019 год занимал должность директора Департамента правового обеспечения Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации.
К 20 декабря 2019 — исполняющий обязанности генерального директора Государственного предприятия Электронмаш. Далее пошел в заместители к председателю Киевской облгосадминистрации. С 10 березняя — исполняющий обязанности председателя Киевской облгосадминистрации.
Женат, воспитывает двоих детей.
Декларация Василия Володина
Его декларация по 2019 свидетельствует, что он обладает только квартирой в Киеве на 48 кв. м.
Три земельных участка и дом в селе Крюковщина Киевской записан на жену. На нее зареевстрований легковушка HYUNDAI 2011 года.
В 2019 году задекларировал 706 тыс. грн зарплаты и квартиру.
Зато у его жены доходов на 1,5 млн грн — зарплата в государственной компании Энергоатом и несколько займов от них.
Напомним, Кабинет Министров согласовал назначение временно исполняющего обязанности главы Киевской областной государственной администрации Василия Володина на постоянную должность.
Источник: КОГА