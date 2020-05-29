Малый бронированный артиллерийский катер Никополь, который россияне вернули через год после захвата украинских кораблей и моряков в Керченском проливе, восстановили на Николаевском судостроительном заводе и передали Военно-морским силам Украины.

Ремонт начался в феврале 2020 года и не останавливался во время карантина. Сейчас судно уже покинуло акваторию завода и направляется в пункт своей постоянной дислокации.

На Никополе восстановили внешнюю обшивку подводной части, покрасили, отремонтировали винто-рулевые комплексы, протекторную защиту, донно-бортовую арматуру, а также все системы и оборудование.

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Россияне захватили катер Никополь, а также Яны Капу, Бердянск в ноябре 2018 года в результате конфликта в Керченском проливе. Через год Россия вернула Украине катер вместе с другим бронированными судами, но но без вооружения и оборудования общей стоимостью $2,3 млн.

Недавно Украина передала в Арбитражный трибунал ООН по морскому праву факты и доказательства нарушения Россией норм международного права, где также есть требование о возмещении материального и морального вреда за содержание в течение 9 месяцев в российской тюрьме 24 моряков и в течение 11 месяцев — трех военных кораблей.