Малий броньований артилерійський катер Нікополь, який росіяни повернули через рік після захоплення українських кораблів та моряків у Керченській протоці, відновили на Миколаївському суднобудівному заводі та передали Військово-морським силам України.

Ремонт розпочався у лютому 2020 року і не припинявся під час карантину. Наразі судно вже залишило акваторію заводу і прямує до пункту своєї постійної дислокації.

На Нікополі відновили зовнішню обшивку підводної частини, пофарбували, відремонтували гвинто-рульові комплекси, протекторний захист, донно-бортову арматуру, а також усі системи та обладнання.

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Росіяни захопили катер Нікополь, а також Яни Капу, Бердянськ у листопаді 2018 року внаслідок конфлікту у Керченській протоці. Через рік Росія повернула Україні катер разом із іншим броньованими суднами, але без озброєння та устаткування загальною вартістю $2,3 млн.

Нещодавно Україна передала в Арбітражний трибунал ООН з морського права факти і докази порушення Росією норм міжнародного права, де також є вимога про відшкодування матеріальної та моральної шкоди за утримання протягом 9 місяців у російській в’язниці 24 моряків і протягом 11 місяців – трьох військових кораблів.