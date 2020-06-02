С 25 мая Киевский метрополитен возобновил свою работу, однако к привычному темпу работы подземка еще не вернулась.

В первый рабочий день после ослабления карантина услугами метро воспользовались 310 тыс. человек, хотя до карантин Киевметрополитен обслуживал около 1,5 млн пассажиров в день.

Восстанавливая свою работу, подземка ввела ряд ограничений и рекомендаций для пассажиров: все должны носить маски, соблюдать дистанцию и избегать скопления людей.

Ежедневно пассажиропоток увеличивается и сегодня уже достигает отметки в 675 тыс. человек, поэтому руководство метрополитена решило в час пик ограничивать станции на вход, чтобы люди не скапливались под землей.

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Официальный представитель Киевского метрополитена Наталья Макогон в комментарии Фактам ICTV объяснила, каким образом будут сдерживать пассажиров на входе.

— На каждой станции час пик отличается. На Академгородке, Черниговской и Житомирской это будет утро, потому что люди с окраин города и области едут на работу, а для Майдана Независимости это может быть вечер, когда многие люди гуляют, — пояснила пресс-секретарь.

Закрывать станции никто не будет, ограничения на вход заключаться в том, что открытыми будут только две двери, а не четыре как всегда. Именно таким образом пропускная способность станции уменьшится и позволит избежать скопления пассажиров.

— Пассажиропоток мы отслеживаем в реальном времени, поэтому не можем назвать точные часы, когда и на сколько времени мы будем сдерживать скорость наполнения станции. Если мы конкретно сейчас видим, что на станции много людей и они не могут соблюдать дистанцию, то сразу решаем ограничить вход, — отметила Макогон.

Она добавила, что после ослабления карантина в Киевской области и восстановления работы Укрзализныци пассажиропоток увеличится, поэтому администрация тщательно будет контролировать количество людей на станции.

Такие ограничения Киевский метрополитен начал вводить еще с 1 июня, однако люди все равно скапливаются возле станции и создают большие очереди. Чаще всего пассажиры пренебрегают масочным режимом и проходят в подземку без защитных средств.

София Телишевская