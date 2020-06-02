З 25 травня Київський метрополітен відновив свою роботу, однак до звичного темпу перевезень підземка ще не повернулась.

У перший робочий день після послаблення карантину послугами метро скористалися 310 тис. осіб, хоча до карантину Київметрополітен обслуговував близько 1,5 млн пасажирів за день.

Відновлюючи свою роботу, підземка ввела низку обмежень та рекомендацій для пасажирів: усі повинні носити маски, дотримуватися дистанції та уникати скупчення людей.

Щодня пасажиропотік збільшується і сьогодні уже сягає позначки у 675 тис. осіб, тому керівництво метрополітену вирішило у годину пік обмежувати станції на вхід, щоб люди не скупчувалися під землею.

Читайте: Дистанція у довжину ліжка: Супрун дала поради щодо перебування у метро

Речниця Київського метрополітену Наталія Макогон у коментарі Фактам ICTV пояснила, яким чином стримуватимуть пасажирів на вході.

– На кожній станції година пік різниться. На Академмістечку, Чернігівській та Житомирській це буде ранок, бо люди з околиць міста та області їдуть на роботу, а для Майдану Незалежності це може бути вечір, коли багато людей гуляють, – пояснила прес-секретар.

Зачиняти станції ніхто не буде, обмеження на вхід полягатимуть у тому, що відчиненими будуть тільки двоє дверей, а не четверо як зазвичай. Саме таким чином пропускна здатність станції зменшиться і дозволить уникнути скупчення пасажирів.

– Пасажиропотік ми відстежуємо у реальному часі, тому не можемо назвати точні години, коли та на скільки часу ми будемо стримувати швидкість наповнення станції. Якщо ми конкретно зараз бачимо, що на станції забагато людей і вони не можуть дотримуватися дистанції, то одразу вирішуємо обмежити вхід, – зазначила Макогон.

Вона додала, що після послаблення карантину у Київській області та відкриття залізничного перевезення пасажиропотік зросте ще більше, тому адміністрація прискіпливо контролюватиме кількість людей на станції.

Такі обмеження Київський метрополітен почав вводити ще з 1 червня, однак люди усе одно скупчуються біля станції та створюють великі черги. Найчастіше пасажири нехтують масковим режимом і проходять у підземку без захисних засобів.

Софія Телішевська