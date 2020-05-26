Экс-руководитель Министерства здравоохранения Украины Уляна Супрун дала советы, как сделать Киевский метрополитен более безопасный для пассажиров.

Она положительно оценила разметку на полу для соблюдения социальной дистанции между киевлянами, а также плакаты с информацией и дезинфекцию поверхностей, но считает, что этого мало. По ее мнению, надо установить на станциях антисептики.

— Это практика, которую ввели в нескольких странах мира. В метрополитене нет возможности помыть руки водой и мылом, и не у каждого есть антисептик с собой, — добавила Уляна Супрун.

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Кроме того, Уляна Супрун озвучила правила пребывания в подземке для каждого пассажира. Для того, чтобы метрополитен был безопасным для всех, надо:

носить маску правильно, чтобы она плотно закрывала нос и рот;

не трогать защитное средство руками;

правильно носить перчатки, не трогать лишний раз телефон или лицо;

держать дистанцию ​​в рост человека или в длину кровати;

чихать и кашлять в сгиб локтя или салфетку.

Напомним, ранее мы писали, какие правила действуют в украинских подземках во время выхода Украины из карантина.