В шести областях и Киеве не разрешено ослаблять карантин — МОЗ

Министерство здравоохранения обновило список областей, которые готовы к ослаблению карантина.

Согласно данным Минздрава, карантинные меры пока нельзя ослаблять в Волынской, Житомирской, Донецкой, Львовской, Ровенской и Черновицкой областях, а также в Киеве.

В Донецкой области это связано с очень низким уровнем тестирования. Во всех остальных областях и в Киеве — со слишком высоким количеством новых случаев заболевания кронавирусом.

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Ослабление карантина

Согласно постановлению Кабмина, с 5 июня в Украине разрешено полноценно восстановить работу ресторанного бизнеса и угощать клиентов не только на террасах заведения, но и внутри помещения.

Однако эпидемиологическая ситуация в столице и семи областях государства не позволяет ослабить карантинные ограничения.

По состоянию на 6 июня 26514 украинцев заразились коронавирусом. За последние сутки выявлено еще 550 пациентов с Covid-19.

В общем заболели 1 903 детей и 5 016 медиков. На амбулаторном лечении 18 532 пациентов, из них 1 590 детей и 4 067 медработников.