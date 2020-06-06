У шести областях та Києві не дозволено послаблювати карантин – МОЗ

Міністерство охорони здоров’я оновило список областей, які готові до послаблення карантину.

Відповідно до даних МОЗ, карантинні заходи поки не можна послаблювати у Волинській, Житомирській, Донецькій, Львівській, Рівненській та Чернівецькій областях, а також у місті Києві.

У Донецькій області це пов’язано з дуже низьким рівнем тестування. У всіх інших областях і в Києві – із занадто високою кількістю нових випадків захворювання на кронавірус.

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Послаблення карантину

Відповідно до постанови Кабміну, з 5 червня в Україні дозволено повноцінно відновити роботу ресторанного бізнесу та пригощати клієнтів не тільки на терасах закладу, а й всередині приміщення.

Однак епідеміологічна ситуація у столиці та семи областях держави не дозволяє послабити карантинні обмеження.

Станом на 6 червня 26 514 українців заразилися коронавірусом. За останню добу виявлено ще 550 пацієнтів з Covid-19.

Загалом захворіли 1 903 дітей та 5 016 медиків. На амбулаторному лікуванні 18 532 пацієнти, з них 1 590 дітей та 4 067 медпрацівників.