МВФ утвердил 18-месячную программу Stand-by для Украины на $5 млрд с первым траншем $2,1, который будет выделен немедленно.

Новая программа направлена на помощь Украине в борьбе с последствиями пандемии Covid-19 путем обеспечения платежного баланса и бюджетной поддержки, отмечается в релизе МВФ.

Новая программа призвана сохранить достижения Киева и продвинуть небольшой набор ключевых структурных реформ, подчеркнули в фонде.

Деньги МВФ должны помочь вернуть Украину к росту после завершения кризиса, добавили в МВФ.

Первый транш на 200 млн больше, чем планировалось

Украина получит первый транш от МВФ в размере $2,1 млрд, что на $200 млн больше, чем планировалось изначально.

Об этом написал в Twitter президент Украины Владимир Зеленский и добавил, что новая программа поможет преодолеть вызовы, вызванные Covid-19.

— В сложное время МВФ доказывает, что является надежным партнером, — заявил лидер государства.

Ухудшение прогноза падения ВВП Украины

МВФ ухудшил прогноз спада ВВП Украины в 2020 году до 8,2%.

В своем апрельском прогнозе спад ВВП Украины прогнозировался до 7,7%.

В связи с утверждением новой программы для Украины прогноз восстановления украинской экономики в 2021 году также ухудшен с 3,6% до 1,1% с ускорением до 3% в 2022 году.

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Согласно новым оценкам, дефицит текущего счета может вырасти с 1,7% ВВП в 2019 до 1,7% в этом и 2% – в следующем и чуть уменьшится до 1,9% ВВП в 2022 году, тогда как в апреле МВФ ожидал расширения дефицита в этом году до 2% ВВП и в следующем – до 2,4% ВВП.