МВФ затвердив 18-місячну програму Stand-by для України на $5 млрд з першим траншем $2,1.

Нова програма спрямована на допомогу Україні в боротьбі з наслідками пандемії Covid-19 шляхом забезпечення платіжного балансу і бюджетної підтримки, наголошується в релізі МВФ.

Нова програма покликана зберегти досягнення Києва і просунути невеликий набір ключових структурних реформ, наголосили у фонді.

Гроші МВФ повинні допомогти повернути Україну до зростання після завершення кризи, додали в МВФ.

Перший транш на 200 млн більше, ніж планувалося

Україна отримає перший транш від МВФ у розмірі $2,1 млрд, що на $200 млн більше, ніж планувалося спочатку.

Про це написав у Twitter президент України Володимир Зеленський і додав, що нова програма допоможе подолати виклики, спричинені Covid-19.

– У складний час МВФ доводить, що є надійним партнером, – заявив лідер держави.

Погіршення прогнозу падіння ВВП України

МВФ погіршив прогноз падіння ВВП України в 2020 році до 8,2%.

У своєму квітневому прогнозі падіння ВВП України прогнозувалося до 7,7%.

У зв’язку із затвердженням нової програми для України прогноз відновлення української економіки в 2021 році також погіршено з 3,6% до 1,1% з прискоренням до 3% в 2022 році.

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Згідно з новими оцінками, дефіцит поточного рахунку може зрости з 1,7% ВВП у 2019 до 1,7% в нинішньому і 2% – в наступному і трохи зменшиться до 1,9% ВВП у 2022 році, тоді як у квітні МВФ очікував розширення дефіциту в нинішньому році до 2% ВВП і в наступному – до 2,4% ВВП.