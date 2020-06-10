Схема на 131 млн грн: САП сообщила о подозрении чиновникам из Одессы

САП сообщила о подозрении трем чиновникам Одесского городского совета и предпринимателю в незаконном завладении деньгами.

Чиновники и владелец фирмы продумали и реализовали схему с покупкой 141 га земли для расширения территории местного кладбища. Они оценили участок в 146 млн грн, тогда как его реальная цена была около 15 млн грн.

Они незаконно завладели 131 млн грн, вывели их и реализовали с помощью ряда субъектов хозяйствования.

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Директору департамента коммунальной собственности, председателю постоянной комиссии и руководителю юридического департамента Одесского горсовета сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины. А предпринимателю инкриминируют нарушение ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 Уголовного кодекса Украины.

В мае САП сообщала, что заместителя председателя Государственного агентства водных ресурсов Украины будут судить за взяточничество и содействие передаче предприятию водохранилища в Киевской области.

Чиновник незаконно получил $8 тыс.

Сейчас прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры передал дело в суд, где ее будут рассматривать по существу.