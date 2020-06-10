Схема на 131 млн грн: САП повідомила про підозру чиновникам з Одеси

САП повідомила про підозру трьом чиновникам Одеської міської ради та підприємцю у незаконному заволодінні грошей.

Посадовці та власник фірми продумали та реалізували схему з купівлею 141 га землі для розширення території місцевого кладовища. Вони оцінили ділянку у 146 млн грн, тоді як її справжня вартість була близько 15 млн грн.

Вони незаконно заволоділи 131 млн грн, вивели їх та реалізували через низку суб’єктів господарювання.

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Директору департаменту комунальної власності, голові постійної комісії та керівнику юридичного департаменту Одеської міськради повідомили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України. А підприємцю інкримінують порушення ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України.

У травні САП повідомляла, що заступника голови Державного агентства водних ресурсів України судитимуть за хабарництво та сприяння передачі підприємству водосховища у Київській області.

Високопосадовець незаконно отримав $8 тис.

Нині прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури передав справу до суду, де її розглядатимуть по суті.