Катастрофа літака в Одесі – помер другий пілот

У лікарні Одеси помер другий пілот легкомоторного літака Y1 Дельфін, який постраждав внаслідок аварії.

Чоловік 1955 року народження працював на одному із місцевих підприємств.

За однією із версій, причиною аварії могла стати втрата контролю над керуванням літака через різке погіршення самопочуття одного із пілотів.

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Смертельний інцидент кваліфіковано за ч. 3 ст. 276 (Порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту) ККУ.

Правоохоронці планують створити комісію, яка надасть висновки про технічну справність літака.

Остаточна правова кваліфікація події буде оформлена після судмедекспертизи про причину смерті пілотів.

Катастрофа літака Y1 Дельфін в Одесі

Про падіння легкомоторного літака Дельфін стало відомо по обіді 17 червня. Аварія трапилася у Малиновському районі неподалік Одеського авіаційного заводу.

Як розповіли очевидці, літак впав практично відразу після зльоту.

Окрім поліції, на місці події працюють рятувальники ДСНС Одеської області.