Медик, который погиб в результате военных действий на Донбассе 13 июля, был гражданином Эстонии.

Об этом заявил министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу.

По словам главы МИД, мужчина приехал в Эстонию в 2006 году как стипендиат, он имел статус беженца. В 2016 году погибший получил эстонское гражданство.

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Как гражданин Эстонии оказался на Донбассе, в МИД пока не уточняют, они ждут информации от властей Украины. Граждане Эстонии могут участвовать в военных действиях в другой стране только с разрешения правительства. В Эстонии подобные документов пока не выдавали.

Убийство медика на Донбассе

13 июля на Донбассе во время эвакуации тела погибшего военного боевики обстреляли медиков.

Один из них погиб, двое получили ранения.

На медиках была специальная одежда, боевики знали, что они стреляли не по военным.

Источник: ERR