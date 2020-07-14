Военный медик, которого убили боевики во время эвакуации тела погибшего бойца 13 июля, и раненый во время этой операции сержант, до сих пор находятся на поле боя.

Командир 35-й бригады, полковник Николай Палас на брифинге на КПВВ Майорск рассказал, что ведутся переговоры по их поиску.

При этом, по его словам, сейчас известно, что погибшего на минном поле командира взвода забрали боевики.

Именно его пытались эвакуировать 13 июля. Украина получила от оккупантов гарантии тишины с 14.00 до 18.00. Группа, которая отправилась за ним, была маркирована белыми повязками на жилетах и ​​белыми касками, однако, когда она была в 15 м от погибшего, враг устроил засаду.

— Первым шел сержант разведвзвода, который принял на себя огневой удар. Его ранили, группа отошла, перегруппировалась, и во главе с офицером разведки и боевым медиком пыталась оказать помощь сержанту, который отползал в сторону, — рассказал комбриг.

Палас сказал, что в это время медик попал огонь вражеских гранатометов и погиб на месте, а офицер разведки получил контузию.

Убийство медика на Донбассе

13 июля оккупанты обстреляли военных медиков во время эвакуации тела погибшего военного, один из них погиб, еще двое ранены.

В целом 13 июля на Донбассе погибли двое военных ВСУ — под Славным и в районе Зайцевого.

Последний подорвался на мине во время выполнения боевого задания.