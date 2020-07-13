На Донбассе боевики убили медика во время эвакуации погибшего

На Донбассе боевики обстреляли военных медиков во время эвакуации тела погибшего воина. В результате обстрела один медик погиб, еще двое пострадали.

Об этом сообщает штаб ООС.

Группа из троих военнослужащих в белых касках получила подтверждение режима Тишина и затем выдвинулась за телом украинского солдата, который подорвался на неизвестном взрывном устройстве в районе Зайцево.

Однако боевики все равно открыли огонь, в результате которого погиб украинский медик, один военнослужащий ранен, еще один получил боевое травмирование.

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— Группа эвакуации в белых касках с опознавательными знаками не успела дойти до тела павшего несколько метров. В это время враг открыл огонь на поражение из стрелкового оружия. Группа отошла, но военный медик поспешил на помощь раненому. В этот момент противник снова начал обстрел из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов, — рассказали в штабе ООС.

Тела погибших и раненный военный остались на месте обстрела. Пока идут переговоры с СММ ОБСЕ об их эвакуации.

— Коварное убийство медика, на котором были все соответствующие маркировки, является очередным свидетельством того, что российско-оккупационные войска даже не собираются соблюдать никаких международно-правовых норм, — отметили в штабе.

Сутки на Донбассе 13 июля

13 июля на Донбассе погибли двое военных Вооруженных сил Украины. Боевики обстреляли позиции украинских военных вблизи Славного из стрелкового оружия и гранатометов различных систем. Во время обстрела один военных погиб.

Второй трагический случай произошел вблизи Зайцево. Во время выполнения боевого задания военный подорвался на неизвестном взрывном устройстве.