Лучший подарок: Минюст продает сертификаты в платные камеры СИЗО

В украинских тюрьмах теперь можно приобрести подарочный сертификат на пользование платными камерами.

Об этом рассказал министр юстиции Денис Малюська.

— Подарите знакомому сертификат, и, если его возьмут под стражу, он сможет попасть в камеру с улучшенными условиями содержания, — написал он на своей странице в Facebook.

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Приобрести сертификат можно онлайн на сайте Минюста, а действует он только в течение шести месяцев после покупки.

Алгоритм работы онлайн-сервиса заказов:

выберите следственный изолятор;

выберите количество дней заключения (в днях, неделях или месяцах) и стоимость;

оплатите услугу;

распечатайте сертификат и квитанцию, которая поступит вам на электронную почту.

— Если в течение указанного срока одаряемый не взят под стражу и не попадет в СИЗО, средства зачислят в качестве благотворительной помощи соответствующему следственному изолятору, — добавил министр.

VIP-камеры в тюрьмах

Платные камеры в следственных изоляторах появились весной 2020 года.

Платные камеры работают в Киеве, Чернигове, Львове, Черновцах и еще шести областных центрах. Камеры рассчитаны на четверых, трех и двух задержанных. Цена от количества не меняется, платят все по отдельности. Забронировать камеру можно в порядке очереди.

За сутки пребывания в камере на киевской Лукьяновке просят 2 тыс. грн, сутки во Львове стоят тысячу гривен. Несколько меньше цена в следственных изоляторах других областных центров.

Источник: Денис Малюська