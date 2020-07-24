Кращий подарунок: Мін’юст продає сертифікати у платні камери СІЗО

В українських в’язницях можна придбати подарунковий сертифікат на користування платними камерами.

Про це розповів міністр юстиції Денис Малюська.

– Подаруйте знайомому сертифікат, і, якщо його візьмуть під варту, він зможе потрапити в камеру з поліпшеними умовами утримання, – написав він на своїй сторінці у Facebook.

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Придбати сертифікат можна онлайн на сайті Мінюсту, а діє він тільки протягом шести місяців після покупки.

Алгоритм роботи онлайн-сервісу замовлень:

оберіть слідчий ізолятор;

оберіть кількість днів ув’язнення (у днях, тижнях або місяцях) та вартість;

сплатіть послугу;

роздрукуйте сертифікат та квитанцію, який надійде вам на електронну пошту.

– Якщо протягом зазначеного терміну обдарований не буде взяте під варту і не потрапить в СІЗО, кошти зараховуються, як благодійна допомога відповідному слідчому ізолятору, – додав міністр.

VIP-камери у тюрмах

Платні камери у слідчих ізоляторах з’явились навесні 2020 року.

Платні камери працюють у Києві, Чернігові, Львові, Чернівцях та ще шести обласних центрах. Камери розраховані на чотирьох, трьох та двох затриманих. Ціна від кількості не змінюється, платить кожен окремо. Забронювати камеру можна в порядку черги.

За добу перебування у камері на київській Лук’янівці просять 2 тис. грн, доба у Львові коштує тисячу гривень. Дещо менша ціна у слідчих ізоляторах інших обласних центрів.

Джерело: Денис Малюська