Нам посчастливилось найти инвестора, готового строить городок доброты и исцеления — Решетинский

В Киеве по улице генерала Жмаченко, 20 уже более 15 лет работает реабилитационный центр Варнава, который помогает людям, оказавшимся в сложных жизненных обстоятельствах. Все начиналось с помощи детям-сиротам без крова над головой и опеки родителей, альтернативой для которых стал бы криминальный мир.

Это и дети из благополучных семей, но с неутешительными диагнозами – аутизм, ДЦП, синдром Дауна и другие. Свое пристанище здесь нашли и инвалиды-колясочники, для которых худшее из зол – сидеть дома взаперти. Нуждающихся в помощи в последние годы стало так много, что их физически негде размещать.

Волонтеры — психологи, реабилитологи, педагоги готовы работать в приюте на волонтерских началах, но принять всех желающих уже просто не позволяет площадь. И это объяснимо – благотворительный центр оказывает реальную помощь и делает это бесплатно.

Поэтому в этом году было принято решение расширять территорию: градостроительные условия получены и сейчас реабилитационный центр ожидает согласования необходимых документов для начала строительства.

В качестве социального партнера фонда выступила одна из крупнейших строительных компаний – Интергал-Буд. Президент Международного благотворительного фонда Варнава Валерий Решетинский утверждает: в социальном партнерстве они смогут построить здесь городок доброты, надежды и исцеления.

— Валерий Николаевич, расскажите, пожалуйста, каким категориям людей вы помогаете?

— Пожалуй, нет ни одной категории социально уязвимых людей, которые бы не были охвачены нашим центром. Но для нас в приоритете дети – либо брошенные, либо с патологиями. Эту работу мы начали с середины 90-х. Тогда из-за общего кризиса в стране выброшенными на улицу оказалось более 200 тыс. детей. Они жили в подвалах.

Буквально под ногами у нас создавалась криминальная республика, а ее никто не замечал. Дети дышали клеем и после этого смотрели мультики — так они называли свои галлюцинации под воздействием токсичных веществ. Некоторые даже не обладали навыками самообслуживания – один мальчик не знал, как есть борщ, потому что никогда его не видел – просто пил его. Были 13-летние, которые букв не знали.

Никто не хотел этими детьми заниматься. Мы спускались за ними в подвалы, канализацию и вынимали оттуда. Как так – у нас под ногами буквально гнили сотни брошенных детей, а они никому не были нужны? Сначала просто подкармливали их и отпускали, потом поняли, что это не так действенно. Создали христианский сиротский приют, забрали их с улицы.

Потом вместе с Академией педагогических наук разработали пилотный проект с классами выравнивания – Центр детской реабилитации, где работали вместе с учеными, педагогами, психологами. И восстанавливали их физическое состояние. Сейчас этим детям по 25-30 лет, у них уже есть свои дети. Но они с радостью приходят в наш центр, а многие уехали за границу — строят судьбу там.

— Этих деток можно было спасти, восстановить их физически. А как быть с малышами, которым поставлен тяжелый неизлечимый диагноз – ДЦП, синдром Дауна или тяжелые формы аутизма?

— Да, такими категориями мы тоже занимаемся. У этих детей есть родители, но фактически такие семьи брошены на произвол судьбы – государство практически ничего для них не делает. Мы взяли на себя такую ответственность. Проводим для них мастер-классы, реабилитационные мероприятия.

Сегодня одновременно до 300 детей с инвалидностью проходят через разные реабилитационные и просветительские программы. Они самовыражаются через творчество, живопись, музыку, общение, развиваются, проходят социальную реабилитацию. Повторяю, нет ни одной категории обездоленных, которых мы бы обошли вниманием.

В 1995 году была открыта медицинская благотворительная клиника. Это патронаж лежачих больных – одиноких людей, которые попали в стесненные условия. Мы создавали при больницах палаты, оборудование. Мобильные медицинские христианские бригады выезжали на разные локации, в том числе, в тюрьмы.

Когда началась война на Востоке, более 100 пасторов протестантской церкви стали капелланами и активно помогали нашим бойцам и их семьям. Мы сопровождаем дома престарелых, создали под Киевом хоспис для пожилых одиноких людей.

— Во время экскурсии было заметно, что вашим воспитанникам тесновато в этих комнатах.

— Это правда. Нам действительно критически не хватает места, чтобы реализовать все проекты, нужно больше помощи. В планах центра — сделать детско-юношескую театральную студию, хореографическую, музыкальную, художественную. Но для этого нужны более просторные помещения для физической реабилитации инвалидов-колясочников, оборудованных по современным требованиям.

Ведь чтобы разместить одни только тренажеры и специальные приспособления, нужны огромные площади. И нам необходимо абсолютно безбарьерное пространство, специальные лифты. В центре работает 95% людей на волонтерских началах. И они просят – дайте нам помещение, мы сделаем кружки робототехники, компьютерные студии.

Уже сейчас в центре есть большое направление помощи людям с нарушениями слуха и зрения. Мы обучаем их, социализируем, даем место и темы для общения. Они не должны чувствовать себя одинокими и брошенными. И все это бесплатно. Наша команда хочет создать тут музей создания мира, планетарий, постоянно действующий благотворительный медико-диагностический центр, социальные общежития, специальные программы для спортивной реабилитации. Сейчас уже наработано около ста социальных программ.

— На каком этапе находится строительство?

— Мы ждем подтверждения проекта от соответствующего департамента КГГА. В 2003 году благотворительный центр Варнава в законном порядке выкупил это здание. Здесь была в буквальном смысле была руина: ни крыши, ни окон, ни дверей, стены разваливались. Тут жили дикие собаки целыми стаями.

А мы шаг за шагом постепенно начали облагораживать этот участок, очищать, перекрывать крыши, стены. Двести КАМАЗов мусора вывезли с этого двора. Часть деревьев тут перегнило, мы все это перекапывали, посадили елочки, высадили розарий. Старались обустроить территорию.

Мы покупали это помещение с огромной мечтой – создать городок доброты и милосердия, откуда бы шли импульсы оздоровления, исцеления и реабилитации, высокой культуры и морали. Нам выделили 4,5 га на эти цели, у нас есть эскизный проект на всю территорию. Получили градостроительные условия и ждем утверждения рабочего проекта, тогда сможем начинать строительство.

Действуем строго по закону, движемся к своей цели шаг за шагом. У нас есть договор о социальном сотрудничестве и партнерстве в отрасли благотворительности с мощной строительной компанией Интергал-Буд.

Мы очень тщательно присматривались к этим людям, какие у них намерения. И увидели человеческое отношение, они поддерживают все наши начинания. И у нас есть надежда, что они обеспечат инженерно-техническое сопровождение для воплощения нашей мечты.

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— Как местные жители реагируют на это?

— Большинство горожан и жителей района очень положительно настроены по поводу наших инициатив. Мы ведь это не делаем для себя – а только для общества. И нам важно, чтобы об этом узнали. И если есть возможность в чем-то помочь, поддержать, мы будем очень благодарны и никогда не откажемся от помощи или консультаций.

Правда, слышатся некоторые скептические голоса. Но я таким сомневающимся говорю: надо было вместе с нами разгребать этот пустырь, строить центр. А потом поговорить с мамочками, для которых мы – последняя надежда. Некоторые даже готовы переехать в Киев, поближе к нам, чтобы водить своих деток на реабилитацию.

Потому что ведь видно, что улучшение идет, и нужно заниматься этим постоянно, чтобы был устойчивый прогресс. И многие родители деток-аутистов или с другими патологиями в нашем центре впервые за десятилетия начали улыбаться. Для нас это лучшая награда за труд.