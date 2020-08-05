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Факты / Украина

Зеленский сменил главу разведке Минобороны

Главой Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины назначен Кирилл Буданов.

Соответствующий указ №308/2020 подписал президент Украины Владимир Зеленский.

Назначить Буданова Кирилла Алексеевича начальником Главного управления разведки Министерства обороны Украины, — говорится в указе.

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Также президент подписал указ об увольнении предшественника Буданова Василия Бурды.

Кирилл Буданов – офицер Главного управления разведки Минобороны.

4 апреля 2019 года в Киеве на него пытались совершить покушение российские диверсанты. Однако взрывчатка взорвалась во время закладки — руководитель группы диверсантов, гражданин РФ Алексей Комаричев получил тяжелые ранения. Также задержали его сообщника — гражданина РФ Тимура Дзортова и нескольких человек из сети ФСБ.

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