Главой Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины назначен Кирилл Буданов.
Соответствующий указ №308/2020 подписал президент Украины Владимир Зеленский.
Назначить Буданова Кирилла Алексеевича начальником Главного управления разведки Министерства обороны Украины, — говорится в указе.
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Также президент подписал указ об увольнении предшественника Буданова Василия Бурды.
Кирилл Буданов – офицер Главного управления разведки Минобороны.
4 апреля 2019 года в Киеве на него пытались совершить покушение российские диверсанты. Однако взрывчатка взорвалась во время закладки — руководитель группы диверсантов, гражданин РФ Алексей Комаричев получил тяжелые ранения. Также задержали его сообщника — гражданина РФ Тимура Дзортова и нескольких человек из сети ФСБ.