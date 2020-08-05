Головою Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України призначений Кирило Буданов.

Відповідний указ №308/2020 підписав президент України Володимир Зеленський.

Призначити Буданова Кирила Олексійовича начальником Головного управління розвідки Міністерства оборони України, – йдеться в указі.

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Також президент підписав указ про звільнення попередника Буданова Василя Бурди.

Кирило Буданов – офіцер Головного управління розвідки Міноборони.

4 квітня 2019 року в Києві на нього намагалися скоїти замах російські диверсанти. Однак вибухівка вибухнула під час закладки – керівник групи диверсантів, громадянин РФ Олексій Комаричев отримав важкі поранення. Також затримали його спільника – громадянина РФ Тимура Дзортова і кількох людей з мережі ФСБ.