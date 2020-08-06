Лукашенко назвал Донбасс “пятым колесом в телеге России”

Украина не вернет аннексированный Крым в ближайшем будущем, считает президент Беларуси Александр Лукашенко.

При этом у Киева больше шансов в ближайшей перспективе закончить войну на Донбассе, заявил белорусский лидер в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону.

Лукашенко назвал оккупированный Донбасс “пятым колесом в телеге России”.

У Киева было много возможностей вернуть территории, дав “президенту РФ Владимиру Путину сохранить лицо”, добавил белорусский лидер.

— Вы это сделаете – тогда мы это. Вы это отдадите – мы это, — так видит “результативные” переговоры по Донбассу Лукашенко.

Президент Белоруссии также заявил, что на месте украинских властей воевал бы за Крым.

— Там бы легли уже тысячи человек, — сказал он.

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Украина ожидает экстрадиции вагнеровцев из Беларуси

29 июля ночью под Минском задержали 32 бойцов военной компании Вагнер, которая воюет на заказ Кремля против Украины на Донбассе.

5 августа президент Украины Владимир Зеленский обсудил с Лукашенко экстрадицию в Украину вагнеровцев, которые подозреваются в террористической деятельности на Донбассе.