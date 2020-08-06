Лукашенко назвав Донбас “п’ятим колесом у возі Росії”

Україна не поверне анексований Крим у найближчому майбутньому, вважає президент Білорусі Олександр Лукашенко.

Водночас у Києва більше шансів у найближчій перспективі закінчити війну на Донбасі, заявив білоруський лідер в інтерв’ю українському журналісту Дмитру Гордону.

Лукашенко назвав окупований Донбас “п’ятим колесом у возі Росії”.

У Києва було багато можливостей повернути території, давши “президенту РФ Володимиру Путіну зберегти обличчя”, додав білоруський лідер.

– Ви це зробите – тоді ми це. Ви це віддасте – ми це, – так бачить “результативні” переговори щодо Донбасу Лукашенко.

Президент Білорусії також заявив, що на місці української влади воював би за Крим.

– Там би лягли вже тисячі людей, – сказав він.

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Україна очікує на екстрадицію вагнерівців із Білорусі

29 липня вночі під Мінськом затримали 32 бійців військової компанії Вагнер, яка воює на замовлення Кремля проти України на Донбасі.

5 серпня президент України Володимир Зеленський обговорив з Лукашенком екстрадицію до України вагнерівців, які підозрюються у терористичній діяльності на Донбасі.