День независимости Украины 2020 — важные события в истории

В этом году Украина будет 29-й раз праздновать День независимости.

На День независимости Украины 2020 хочется вспомнить девять выдающихся событий времен независимой Украины, которые положительно сказались на ее жизни.

А еще вспомним четыре факта, которые тоже повлияли на жизнь каждого украинца. Однако уже негативно.

За 29 лет Украина смогла запомниться не только своим гражданам, но и всему миру, сотнями знаковых событий. Они повлияли на жизни миллионов украинцев.

Факты ICTV рассказывают о девяти событиях в Украине, которые навсегда останутся в памяти ее жителей.

Провозглашение независимости

24 августа 1991 года голосами 346 депутатов на внеочередной сессии Верховного Совета УССР принял Акт о государственной независимости Украины. Государство стало независимым с неделимой и неприкосновенной территорией, на которой действующими являются только собственные Конституция, законы и постановления правительства.

С целью всенародного подтверждения Акта сессия решила провести 1 декабря республиканский референдум. В нем приняло участие 32 миллиона граждан Украины. Из них 90,35% подтвердили решение Верховного Совета.

Международное признание

После провозглашения независимости, Украина начала налаживать контакты с другими государствами. Западный мир не спешил устанавливать отношения с новой страной, в отличие от прежних балтийских республик в составе СССР.

Однако все изменилось после декабрьского референдума. Когда мировое сообщество увидело признание украинцами самих себя, как отдельной нации, дипломатические связи удалось установить значительно быстрее. Волна признания Украины стала беспрецедентной.

В декабре 1991 года нашу суверенность признала Большая семерка. А уже через месяц к ним присоединилась почти сотня стран. В общем, процесс установления дипотношений длился три года.

Принятие Конституции

Без перерывов, в результате непрерывных дискуссий, голосований по каждой статье по отдельности и целыми разделами 28 июня 1996 года, через сутки после начала заседания, 315 голосами была принята Конституция Украины. Бессонная ночь увенчалась историческим документом, шампанским и конфетами.

Международное сообщество высоко оценило Основной Закон Украины и назвало его важным шагом в обеспечении прав и свобод человека и гражданина, который будет способствовать дальнейшему повышению международного авторитета Украины на мировой арене.

Появление гривны

Через пять лет после провозглашения независимости, в 1996 году Украина получила собственную денежную единицу. Уже в третий раз в истории национальной валютой стала гривна, которая впервые появилась еще во времена Киевской Руси, а затем — в годы Украинской Народной Республики.

Замена купонокарбованца на гривну прошла со 2 по 16 сентября 1996 года по курсу 100 тыс. купонокарбованцев за одну гривну.

Интересно, что с начала гривна печаталась за рубежом, так как собственных необходимых мощностей в Украине не было. Купюры номиналом от 1 до 20 гривен доставляли из Канады, а от 20 и выше — из Великобритании.

Признание Голодомора геноцидом

Величайшую трагедию украинского народа ХХ века страна официально признала в 2006 году. Именно тогда Верховная Рада приняла закон О Голодоморе в Украине, которым голод 30-х годов признавался геноцидом украинского народа.

Путь признания трагедии на мировом уровне сопровождается многочисленными трудностями и препятствиями извне, чаще всего, со стороны России. Но именно признание самой Украиной Голодомора — огромный шаг к восстановлению исторической истины.

По состоянию на 2020 год Голодомор официально признан геноцидом украинского народа в 17 странах мира и шести церквях. Также многие страны в официальных обращениях осудили Голодомор, как акт уничтожения человечества, совершенный тоталитарным сталинским режимом или почтили память его жертв.

Евро-2012

В 2007 году Украина и Польша получили право принять у себя чемпионат Европы по футболу 2012 года. Это стало крупнейшим спортивным событием в истории нашей страны. За время Евро-2012 Украину посетили более 8 миллионов туристов.

Матчи проходили в Донецке, Харькове, Львове и финал чемпионата — в Киеве. Евро-2012 не только позволил европейцам больше узнать об Украине, но и самим украинцам показать себя как гостеприимную и приветливую нацию.

Плодами подготовки к футбольному событию граждане пользуются до сих пор. Специально к Евро были модернизированы стадионы, где проходили матчи, отремонтированы автодороги, обновлен железнодорожный транспорт и открыто немало гостиниц.

Революция Достоинства

Наверное до сих пор все прекрасно помнят, как началась Революция Достоинства. После приостановки подготовки к заключению соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС тысячи людей вышли на Майдан Незалежности, чтобы продемонстрировать свое несогласие с действиями власти.

Через несколько дней на Майдане осталось несколько сотен людей, которых жестоко избили в попытке окончательно разогнать. Однако это спровоцировало новую волну протестов.

Десятки тысяч граждан со всей Украины приезжали на Майдан, требуя утвердить европейский курс Украины. Нежелание власти выполнять волю украинцев переросло в принятие ряда так называемых драконовских законов, и попытки жестокого силового разгона митингующих.

Погибшие во время Революции Достоинства стали известны как Небесная сотня, четвертый президент Украины Виктор Янукович и другие представители власти сбежали из страны.

Украинцы показали свою волю, и с тех пор государство уверенно движется к интеграции в Европу.

Хозяева Евровидения

За свою независимость Украина часто становилась участником конкурса Евровидение и дважды украинские исполнители давали возможность стране принимать одно из самых больших музыкальных состязаний.

В 2004 году Руслана покорила Европу Дикими танцями, а в 2016 Джамала поразила публику трагической песней под названием 1944.

Дважды Украина имела возможность продемонстрировать свое гостеприимство слушателям со всей Европы. Однако наиболее значительным является 2017 год, когда жители многих стран смогли увидеть страну после Революции Достоинства.

Тогда многие отмечали невероятную подготовку Украины к проведению конкурса, а иностранные туристы заново открыли для себя страну и до сих пор советуют погостить у нас.

Безвиз

Наверное, одно из важнейших событий последних лет, и весомое подтверждение европейского курса Украины — принятие безвизового режима с ЕС. С 11 июня 2017 года при наличии только биометрического паспорта украинцы могут посещать страны Европейского союза без виз, а также четыре государства, не являющиеся членами ЕС, но входящие в Шенгенскую зону.

Долгожданного решения о свободной границе с Европой Украина ждала два года и прошла долгий путь выполнения всех условий, которые выдвигал ЕС к стране. Провозглашение безвиза повлекло небывалый ажиотаж и очереди в паспортных столах по всей Украине. За год граждане совершили более полумиллиона путешествий благодаря отмене визового режима.

Новый избирательный кодекс

С 1 января 2020 года вступил в силу новый избирательный кодекс, который должен сделать выборы более прозрачными. Теперь выборы в Украине будут проходить по пропорциональной системе.

Все региональные списки партий будут открытыми, и избиратели будут голосовать не только за политические силы, но и конкретных кандидатов в списке. Новая система означает, что мажоритарка отойдет в прошлое, но граждане будут избирать конкретных людей, а не только первые лица партии.

Конечно, первые девять политиков партии будут попадать в Раду, если она наберет на выборах не менее 5% голосов избирателей.

Устанавливает новый избирательный кодекс и гендерный баланс. Теперь в каждой пятерке кандидатов должно быть не менее двух женщин.

События, негативно повлиявшие на Украину

Бурная и непростая история современной Украины сопровождалась драматическими и иногда даже трагическими событиями. Поэтому дальше четыре крупнейших события, потрясшие всю страну.

Экономический кризис 1998 года

Украинский экономический кризис в 1998 году начался на волне дефолта в РФ. Доллар стремительно начал расти. Только за вторую половину года он подскочил на 66% — до 3,43 грн.

Страна столкнулась с бешеным платежным дефицитом. Денег не хватало ни на зарплаты, ни на пенсии, ни на удержание курса гривны. Купить валюту в обменниках стало практически невозможно.

Импортные товары начали дорожать чуть ли не раньше иностранной валюты. В магазинах переоценку делали по два-три раза в неделю. В то же время повышение зарплат не происходило. Поэтому логично, что уровень жизни большей части населения резко упал.

Остановить колебание курса гривны и восстановить экономический рост удалось лишь в конце 1999 года.

Российская агрессия

В феврале 2014 года сразу после расстрела на Евромайдане, Россия начала захват Крыма, часть населения которого не поддерживала устранение Виктора Януковича.

Это помогло российским силовикам, так называемым зеленым человечкам, без особых усилий захватить власть на полуострове и провести сфабрикованный псевдореферендум о желании Крыма присоединиться к РФ. Тогда страна-агрессор уверяла международное сообщество, что не имеет никаких отношений к событиям на полуострове.

Позже такие же оправдания Россия применила и в отношении событий на Донбассе. Начиная с весны 2014 года, РФ оказывала и продолжает оказывать активную поддержку террористам из псевдореспублик “ДНР” и “ЛНР”.

Переворот в Донецкой и Луганской областях осуществляли по крымскому сценарию — путем захвата админзданий. Эти события заставили Украину дать ответ и начать АТО, которая впоследствии превратилась в Операцию Объединенных сил.

За годы российской агрессии Украина собрала сотни доказательств вмешательства Кремля в события на Донбассе и в Крыму, а весь цивилизованный мир осудил действия России. Однако, до возвращения Крыма и установления мира на Востоке Украины еще далеко.

Пожары на военных объектах

После начала российской агрессии в Украине значительно возросло количество пожаров на военных складах. Пожалуй, больше всего запомнились пожары на складах в Балаклее.

В марте 2017 года пожар на складах боеприпасов привел к детонации ряда боеприпасов. Тогда из-за пожара было повреждено около 265 зданий, пострадали четыре человека, еще один гражданин умер.

Еще один масштабный пожар произошел на одном из крупнейших складов боеприпасов ВСУ, который находился под Калиновкой. Пожар также сопровождался рядом взрывов, которые повредили более 2 тыс. зданий.

Всего за историю независимой Украины зафиксировано около 14 пожаров на военных объектах.

Пандемия коронавируса

В 2020 году весь мир всколыхнул коронавирус Covid-19 и Украина не стала исключением. Следствием этого стал один из самых жестких карантинов, с помощью которого пытались уменьшить скорость распространения заболевания.

Конечно, в таких условиях экономика страны не может нормально работать. И это привело к ее значительному падению в Украине.

Сейчас мы пытаемся найти баланс между обеспечением безопасности граждан и поддержки системы здравоохранения и экономики. Однако количество больных почти ежедневно бьет антирекорды, что создает новые вызовы.

Украина оказалась там, где она есть, благодаря сотням и тысячам рядовых и знаменательных событий. Остается надеяться только, что в учебниках по истории в будущем появится все больше страниц, посвященных украинским победам.

Яна Семенюк

Владислав Бомбела