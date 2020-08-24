Ко Дню Независимости президент Владимир Зеленский объявил о создании двух государственных премий: имени Бориса Патона — за вклад в развитие науки и имени Мирослава Скорика — за вклад в развитие музыкального искусства.

— Сегодня мной направлены в правительство соответствующие письма об учреждении двух премий. За весомый вклад в развитие науки и научные достижения — государственной премии имени Бориса Патона и за весомый вклад в развитие музыкального искусства — государственной премии имени Мирослава Скорика, — сказал глава государства на торжествах на Михайловской площади.

По его словам, эти два Героя Украины ушли из жизни в 2020 году.

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Композитор и музыковед Мирослав Скорик умер 1 июня на 81 году жизни. Он является автором симфонических, вокальных и музыкально-театральных произведений. Скорик также написал музыку к более чем 40 фильмам, среди которых — Тени забытых предков, Гуси-Лебеди летят и Высокий перевал.

Выдающийся украинский ученый в области сварочных процессов, металлургии и технологии металлов, президент НАН Украины (с 1962 года) Борис Патон умер 19 августа. Ему был 101 год.

Патон был автором и соавтором более 720 изобретений.