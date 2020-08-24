До Дня Незалежності президент Володимир Зеленський оголосив про заснування двох державних премій: імені Бориса Патона – за внесок у розвиток науки та імені Мирослава Скорика – за внесок у розвиток музичного мистецтва.

– Сьогодні мною направлено до уряду відповідні листи щодо заснування двох премій. За вагомий внесок у розвиток науки та наукові досягнення – державної премії імені Бориса Патона та за вагомий внесок у розвиток музичного мистецтва – державної премії імені Мирослава Скорика, – сказав глава держави на урочистостях на Михайлівській площі.

За його словами, ці два Герої України пішли з життя у 2020 році.

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Композитор і музикознавець Мирослав Скорик помер 1 червня на 81 році життя. Він є автором симфонічних, вокальних та музично-театральних творів. Скорик також написав музику до понад 40 фільмів, серед яких – Тіні забутих предків, Гуси-Лебеді летять та Високий перевал.

Видатний український вчений у галузі зварювальних процесів, металургії та технології металів, президент НАН України (з 1962 року) Борис Патон помер 19 серпня. Йому був 101 рік.

Патон був автором і співавтором понад 720 винаходів.