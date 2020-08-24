Празднование Дня Независимости в Киеве на Софиевской площади (ТРАНСЛЯЦИЯ)

В центре Киева начинается официальное празднование 29-й годовщины Независимости Украины. Торжественные мероприятия проходят на Софийской площади.
Участие в церемонии принимают украинские политики, государственные деятели и представители иностранных государств.
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На площадь пускают только участников действа по приглашению.
В центре много полиции, которая перекрыла доступ к площади.
Празднование Дня Независимости в Киеве
24 августа пройдут торжественные церемонии с возложения цветов к памятным знакам и местам захоронений известных украинских деятелей.
В этот день проведут молитвы за Украину и украинский народ.
Программу празднования Дня Независимости в Киеве читайте на Фактах ICTV.