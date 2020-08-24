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Факты / Украина / Общество

Празднование Дня Независимости в Киеве на Софиевской площади (ТРАНСЛЯЦИЯ)

В центре Киева начинается официальное празднование 29-й годовщины Независимости Украины. Торжественные мероприятия проходят на Софийской площади.

Участие в церемонии принимают украинские политики, государственные деятели и представители иностранных государств.

Читайте: Празднование Дня Независимости в Киеве: изменения в работе общественного транспорта (КАРТА)

На площадь пускают только участников действа по приглашению.

  • Празднование Дня Независимости в Киеве на Софиевской площади (ТРАНСЛЯЦИЯ)
  • Празднование Дня Независимости в Киеве на Софиевской площади (ТРАНСЛЯЦИЯ)
  • Празднование Дня Независимости в Киеве на Софиевской площади (ТРАНСЛЯЦИЯ)
  • Празднование Дня Независимости в Киеве на Софиевской площади (ТРАНСЛЯЦИЯ)
  • Празднование Дня Независимости в Киеве на Софиевской площади (ТРАНСЛЯЦИЯ)
  • Празднование Дня Независимости в Киеве на Софиевской площади (ТРАНСЛЯЦИЯ)
  • Празднование Дня Независимости в Киеве на Софиевской площади (ТРАНСЛЯЦИЯ)
  • Празднование Дня Независимости в Киеве на Софиевской площади (ТРАНСЛЯЦИЯ)
  • Празднование Дня Независимости в Киеве на Софиевской площади (ТРАНСЛЯЦИЯ)
  • Празднование Дня Независимости в Киеве на Софиевской площади (ТРАНСЛЯЦИЯ)
  • Празднование Дня Независимости в Киеве на Софиевской площади (ТРАНСЛЯЦИЯ)
  • Празднование Дня Независимости в Киеве на Софиевской площади (ТРАНСЛЯЦИЯ)
Празднование Дня Независимости в Киеве на Софиевской площади (ТРАНСЛЯЦИЯ) / 6 фотографий

В центре много полиции, которая перекрыла доступ к площади.

Празднование Дня Независимости в Киеве

24 августа пройдут торжественные церемонии с возложения цветов к памятным знакам и местам захоронений известных украинских деятелей.

В этот день проведут молитвы за Украину и украинский народ.

Программу празднования Дня Независимости в Киеве читайте на Фактах ICTV.

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