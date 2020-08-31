Минюст подтвердил экспертизы в деле Шеремета, дело передано в суд – политолог

Комиссия Министерства юстиции Украины подтвердила выводы экспертиз в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета, дело передано в суд. Об этом сообщил политолог и эксперт Владимир Фесенко на своей странице в Facebook.

— Ранее защита подозреваемых ставила под сомнение обоснованность выводов независимого английского эксперта Национального агентства по борьбе с преступностью Ивана Бирча. Как меня проинформировали компетентные источники в Минюсте, сегодня комиссия рассматривала жалобу адвокатов защиты на экспертизу, которая лежит в основе дела Шеремета, и полностью оставила в силе выводы эксперта, подтверждая их законность и обоснованность. Правда, было указано на некоторые технические замечания, но суть не изменилась, — рассказал он.

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При этом Фесенко подчеркнул, что расследование по этому делу на завершающей стадии. Оно передано в суд и только суд присяжных может установить жирную точку. Он также призвал общество снизить градус политизации этого процесса.

— Сейчас есть тенденция нагнетать ситуацию в информационном поле, но лучше перевести дискуссию с эмоциональной в содержательную плоскость, осознавая всю полноту ответственности за это деликатное дело. Думаю, что общий интерес правоохранительных органов, защиты и общества в целом — обеспечить справедливое рассмотрение этого дела в суде, — подытожил эксперт.

Напомним, врача Юлию Кузьменко, которую подозревают в убийстве журналиста Павла Шеремета, отпустили из-под стражи под круглосуточный домашний арест.

Фото: Владимир Фесенко