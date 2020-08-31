Мін’юст підтвердив експертизи в справі Шеремета, справу передано до суду – політолог

Комісія Міністерства юстиції України підтвердила висновки експертиз у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета, справу передано до суду. Про це повідомив політолог та експерт Володимир Фесенко на своїй сторінці в Facebook.

– Раніше захист підозрюваних ставив під сумнів обґрунтованість висновків незалежного англійського експерта Національного агентства з боротьби зі злочинністю Івана Бірча. Як мене проінформували компетентні джерела в Мін’юсті, сьогодні комісія розглядала скаргу адвокатів захисту на експертизу, яка лежить в основі справи Шеремета, і повністю визнала чинними висновки експерта, підтверджуючи їх законність і обґрунтованість. Щоправда, було вказано на деякі технічні зауваження, але сенс не змінився, – розповів він.

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Водночас Фесенко підкреслив, що розслідування щодо цієї справи на завершальній стадії. Його передали до суду і тільки суд присяжних може поставити жирну крапку. Він також закликав суспільство знизити градус політизації цього процесу.

– Зараз є тенденція нагнітати ситуацію в інформаційному полі, але краще перевести дискусію з емоційної в змістовну площину, усвідомлюючи всю повноту відповідальності за цю делікатну справу. Думаю, що загальний інтерес правоохоронних органів, захисту та суспільства загалом – забезпечити справедливий розгляд цієї справи в суді, – підсумував експерт.

Нагадаємо, лікарку Юлію Кузьменко, яку підозрюють у вбивстві журналіста Павла Шеремета, відпустили з-під варти під цілодобовий домашній арешт.

Фото: Володимир Фесенко