Колишній глава Офісу президента України Андрій Богдан підтвердив інформацію про підготовку Україною спецоперації із затримання бойовиків ПВК Вагнера у Білорусі. Її готували понад рік, однак вона була зірвана одним телефонним дзвінком.

За його словами, телефонували з близького кола президента Володимира Зеленського.

– Людина, яка зробила цей дзвінок, вона фактично зізналася… З найближчого (кола президента, – Ред.), – уточнив Андрій Богдан.

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Однак Богдан відмовився називати прізвище цієї людини. Крім того, він заявив, що Зеленський не хотів повністю скасовувати операцію, лише перенести на кілька днів.

Операція щодо затримання ПВК Вагнер

18 серпня з’явилася інформація про те, що служби України нібито готували спецоперацію із затримання бойовиків ПВК Вагнера.

Про це заявив журналіст Юрій Бутусов.

Однак через нібито опору Офісу президента її зірвали, після чого їх заарештували у Білорусі, а пізніше передали до РФ.