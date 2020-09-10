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Факти / Україна / Суспільство

Зрив інспекції позицій ЗСУ біля Шумів не є зривом Мінських угод – Кравчук

Голова української делегації в ТКГ Леонід Кравчук не вважає перенесення інспектування українських позицій біля Шумів зривом Мінських домовленостей.

Про це він сказав в ефірі одного з телеканалів.

Україна попросила ОБСЄ провести засідання спеціальної групи з безпеки для обговорення питання зриву інспекції.

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– Інспектування позицій біля Шумів було перенесене через поведінку проросійських бойовиків, – заявив він.

Бойовики обстріляли Шуми

Бойовики обстріляли ділянку біля селища Шуми Донецької області, де повинна була відбутися зустріч представників СЦКК та ОБСЄ.

У штабі ООС додали, що противник  свідомо та цілеспрямовано йде не тільки на порушення домовленостей.

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