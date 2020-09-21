Дим в Києві: рівень забрудненості повітря зріс на лівому березі

Дим у Києві заполонив увесь лівий берег міста. Рівень забруднення повітря у Дніпровському та Дарницькому районах значно перевищує допустимі норми.

За даними екологічного боту щодо забрудненості повітря SaveEcoBot, на Осокорках індекс якості становить 213-163 пункти, на Позняках – 168-132, на Харківському масиві – 153 за норми 0-50.

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На Троєщині рівень забруднення повітря показує 18-105 рівнів. Загалом через дим у Києві сьогодні датчики показують високий рівень майже на усьому лівому березі.

Дим на Позняках заполонив усе навколо, за сірою стіною не видно навіть прилеглих будинків та вулиць.

За даними ДСНС, дим у Києві через пожежу на сміттєзвалищі у Дарницькому районі. Там горить 2 тис. квадратних метрів сміття. Окрім цього, частково горять торфовища, тому у місті спостерігається значне задимлення.

Що потрібно робити у випадках високого рівня забруднення повітря через задимленість:

обмежити перебування на відкритому повітрі. Дітям та вагітним потрібно відмовитися від прогулянок;

вікна повинні бути зачиненими, на відчинене вікно потрібно вішати зволожену тканину та часто її змінювати;

увімкнути прилади кондиціонування та очищення повітря;

збільшити споживання води до 2-3 літрів на добу;

не перебувати на вулиці під час дощу;

за появи кашлю, задишки чи безсоння потрібно звернутись до лікаря.

Дим у Києві

Значна задимленість на Позняках, Осокорках, Дарниці та Харківському масиві 21 вересня з’явилась через пожежу у Дарницькому районі на сміттєзвалищі.

За даними ДСНС, тліє близько 2 тис. квадратних метрів сміття. Окрім того, пожежа частково перекинулася на торфовища, що і збільшило кількість диму у Києві. Станом на ранок відкритого вогню немає, однак є окремі осередки тління.