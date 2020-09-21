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Факти / Україна / Суспільство

Через дим у Києві показники забрудненості повітря зросли до небезпечної норми

Дим у Києві заполонив увесь лівий берег міста. Рівень забруднення повітря у Дніпровському та Дарницькому районах значно перевищує допустимі норми.

За даними екологічного боту щодо забрудненості повітря SaveEcoBot, на Осокорках індекс якості становить 213-163 пункти, на Позняках – 168-132, на Харківському масиві – 153 за норми 0-50.

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Дим в Києві: рівень забрудненості повітря зріс на лівому березі

На Троєщині рівень забруднення повітря показує 18-105 рівнів.  Загалом через дим у Києві сьогодні датчики показують високий рівень майже на усьому лівому березі.

Дим в Києві: рівень забрудненості повітря зріс на лівому березі

Дим на Позняках заполонив усе навколо, за сірою стіною не видно навіть прилеглих будинків та вулиць.

За даними ДСНС, дим у Києві через пожежу на сміттєзвалищі у Дарницькому районі. Там горить 2 тис. квадратних метрів сміття. Окрім цього, частково горять торфовища, тому у місті спостерігається значне задимлення.

Що потрібно робити у випадках високого рівня забруднення повітря через задимленість:

  • обмежити перебування на відкритому повітрі. Дітям та вагітним потрібно відмовитися від прогулянок;
  • вікна повинні бути зачиненими, на відчинене вікно потрібно вішати зволожену тканину та часто її змінювати;
  • увімкнути прилади кондиціонування та очищення повітря;
  • збільшити споживання води до 2-3 літрів на добу;
  • не перебувати на вулиці під час дощу;
  • за появи кашлю, задишки чи безсоння потрібно звернутись до лікаря.

Дим у Києві

Значна задимленість на Позняках, Осокорках, Дарниці та Харківському масиві 21 вересня з’явилась через пожежу у Дарницькому районі на сміттєзвалищі.

За даними ДСНС, тліє близько 2 тис. квадратних метрів сміття. Окрім того, пожежа частково перекинулася на торфовища, що і збільшило кількість диму у Києві. Станом на ранок відкритого вогню немає, однак є окремі осередки тління.

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